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حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة داخل حفرة صرف صحي بالإسكندرية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:33 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
أحمد عبد العزيز
لقى مقاول مصرعه وأصيب عامل إثر انقلاب سيارة كانت تقلهما داخل حفرة "نتيجة أعمال توصيل مواسير صرف صحي" بالجزيرة الوسطى بالطريق المؤدي لمشروع "ابني بيتك" ببرج العرب غربي الإسكندرية.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة بالطريق المؤدى لمساكن "ابني بيتك" دائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة المدعو "ع م م"، 22 عاما عامل، مقيم مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلاب السيارة داخل حفرة "نتيجة أعمال توصيل مواسير صرف صحي" بالجزيرة الوسطى بالطريق.

أسفر الحادث عن وفاة المدعو "ا ك م"، 50 عاما مقاول، مقيم كفر الدوار، محافظة البحيرة، وإصابة قائد السيارة والمدعو "ط م ط"، 35 عاما، عامل مقيم بذات العنوان "جميعهم من مستقلي السيارة" باشتباه كسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى برج العرب والمصابين لذات المستشفى، وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور وتم التحفظ على السيارة.

تحرر المحضر جنح قسم شرطة برج العرب، وجارِ العرض على النيابة المختصة للتحقيق.
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