3 وزراء يفتتحون معرض القاهرة الدولي للابتكار.. غدا

تفتتح أكاديمية البحث العلمي فعاليات معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا، الخميس الموافق 8 نوفمبر 2018، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بأرض المعارض - مدينة نصر، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.



ويفتتح المعرض كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من الوزراء السابقين ورجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات.



ومن المقرر أن تشارك العديد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية بابتكارات متميزة في المجالات المختلفة، وسيكون ضيف شرف المعرض هذا العام دولة جنوب أفريقيا، حيث تشارك بعدد من الابتكارات، كما يشهد المعرض ممثلون عن وزارة البحث العلمي في دولة جنوب أفريقيا، والهيئات الراعية للابتكار مثل هيئة التكنولوجيا والابتكار، والهيئة القومية لتمويل البحوث في جنوب أفريقيا، كما أن هناك مشاركة من بعض الجامعات الأمريكية كجامعة ستانفورد ومؤسسة AUTM.