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الوطنية للإعلام: التنظيم الرائع لمنتدى شباب العالم عبر عن الصورة الحضارية لمصر

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
أحمد سالم
أعرب حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن سعادته وفخره بنجاح فعاليات منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعم الشباب ويؤمن بقدراتهم على إحداث التغيير وبناء مستقبل أفضل لوطننا الحبيب.

وقال زين إن التنظيم الرائع للمنتدى والمشاركة القوية جميعها تعبر عن الصورة الحضارية لمصر ومكانتها الإقليمية والدولية، وإن مصر أرض السلام والمحبة والتعايش السلمي والبناء والتعمير.

وأضاف أن المنتدى فرصة حقيقية للتواصل بين شباب العالم لتبادل الرؤى والأفكار والثقافات واكتساب المزيد من الخبرات، كما كان فرصة جيدة لينقل الضيوف لبلدانهم صورة حقيقية عن مصر وحضارتها العريقة وشعبها الكريم وأنها بلد الأمن والأمان.

ووجه الشكر والتحية لجميع فرق وأطقم عمل التغطية الإعلامية لمنتدى شباب العالم لما بذلوه من جهد رائع ومتميز فى التغطيات الحية والمباشرة لجميع فعاليات المنتدى، وأثنى على التغطية المتميزة التى قامت بها فرق العمل من مذيعين ومراسلين وفنيين وإداريين من قطاعات الهيئة مسموع ومرئي وهندسي والذين قدموا التقارير والفترات الإخبارية والبرامج التليفزيونية والإذاعية التي تناولت فعاليات المؤتمر بمهنية واحترافية، متمنيا لجميع العاملين بالوطنية للإعلام دوام التوفيق والنجاح.

وكان حسين زين وجه قطاعات الوطنية للإعلام المعنية بالإعداد الجيد للتغطية وتوفير جميع الإمكانيات البشرية والتقنية والفنية، حيث تم توفير مجموعة ضخمة من التجهيزات ضمت ما يفوق عشر سيارات ووحدات إذاعة خارجية و40 كاميرا، بالإضافة إلى 3 أجهزة t.v.u للبث المباشر والتحركات و أجهزة فاينل كت للمونتاج الفوري.

وضمت فرق وأطقم العمل حوالى أربعمائة من مذيعين ومراسلين ومترجمين ومخرجين ومهندسين وفنيين ومجموعة كبيرة من المصورين المتخصصين، والذين يتبادلون العمل على قاعات المنتدى، إلى جانب طاقم عمل الفضائية المصرية، وأيضا فريق عمل الإذاعة المصرية وراديو مصر وفريق عمل برنامج "صباح الخير يا مصر" برنامج "مصر النهارده".
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