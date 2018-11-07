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محافظات

إزالة عقار مخالف أمام الوحدة المحلية لقرية الروضة بملوي..صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
أيمن رياض
قال العميد فادى وديع رئيس مركز ملوي ، ان الوحدة المحلية بدأت في تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار المخالف أمام مبنى الوحدة المحلية لقرية الروضة وفقًا للقانون 119 ، وذلك خلال حملة مكبرة للازالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع قوات الأمن.

وأضاف رئيس المركز، إن قرار الإزالة جاء تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا عقب زيارته للقرية ،حيث لاحظ قيام أحد المواطنين ببناء عقار مخالف مكون من طابقين ( بدون ترخيص) أمام مبنى الوحدة المحلية .

وكان المحافظ قد أصدر قرارًا بإزالة المبنى المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك العقار، كما قرر إقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة وذلك لسوء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتردى أوضاع النظافة على مستوى القرية بالإضافة إلى تدنى نسب تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
إزالة عقار مخالف أمام الوحدة المحلية لقرية الروضة بملوي..صور
إزالة عقار مخالف أمام الوحدة المحلية لقرية الروضة بملوي..صور
إزالة عقار مخالف أمام الوحدة المحلية لقرية الروضة بملوي..صور
إزالة عقار مخالف أمام الوحدة المحلية لقرية الروضة بملوي..صور
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