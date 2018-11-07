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حوادث

السيطرة على حريق بمصنع ألعاب أطفال فى الرأس السوداء بالإسكندرية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:43 ص
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
أحمد عبد العزيز
تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مصنع إحدى شركات لعب الأطفال "خاص" كائن بمنطقة الرأس السوداء، شرق المدينة.

تلقي اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع احدى شركات لعب الأطفال "خاص" كائن بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

بالفحص تبين أن المصنع محل البلاغ مساحته 350 مترا مربعا تقريبًا مكون من ثلاثة طوابق، ونشوب الحريق بغرفتين أعلى سطح المصنع تستخدم لحفظ الأحبار الخاصة بالطباعة مما أدى لاحتراق محتوياتهما دون حدوث إصابات.

بسؤال المدعو "ا ا ا"، 38 عاما، مدير حسابات بالمصنع، مقيم منطقة ميامي دائرة القسم، أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد التوصيلات الكهربائية بالغرفتين ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحريق.

تم إخطار الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة أول المنتزه، وجار العرض على النيابة للتحقيق.
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