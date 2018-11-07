بعد إعلان توصيات منتدى شباب العالم.. رواد تويتر: #السيسي_اجمل_حدوته_مصريه

دشن رواد موقع "تويتر" في مصر هاشتاج جديد "#السيسي_اجمل_حدوته_مصريه"، بمناسبة انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ والذي شهد نجاحًا كبيرًا ظهر من خلاله توصياته.





وغرد نشطاء تويتر عبر الهاشتاج معبرين عن امتنانهم لفكرة المنتدى حيث يعد تجربة ناجحة على مدار عامين، والذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تداولوا توصيات المنتدى من خلاله.



