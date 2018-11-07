بعد إعلان توصيات منتدى شباب العالم.. رواد تويتر: #السيسي_اجمل_حدوته_مصريه

دشن رواد موقع "تويتر" في مصر هاشتاج جديد "#السيسي_اجمل_حدوته_مصريه"، بمناسبة انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ والذي شهد نجاحًا كبيرًا ظهر من خلاله توصياته.
وغرد نشطاء تويتر عبر الهاشتاج معبرين عن امتنانهم لفكرة المنتدى حيث يعد تجربة ناجحة على مدار عامين، والذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تداولوا توصيات المنتدى من خلاله.
وكان فقد أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي عن 10 قرارات بختام فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم المقام في شرم الشيخ، وذلك بحضور 5 آلاف شاب يمثلون أكثر من 140 دولة، إضافة إلى عدد من الرؤساء أبرزهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والسوداني عمر البشير، وبعض المفكرين والكتاب والخبراء وقادة الرأي.