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أخبار العالم

ماليزيا: بدء دفاع السيدتين المتهمتين بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
أ ش أ
قررت محكمة ماليزية اليوم (الأربعاء) تحديد يوم 7 يناير القادم لبدء دفاع السيدتين المتهمين بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في شهر فبراير من عام 2017.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن السيدتين حضرتا جلسة اليوم أمام المحكمة، مشيرة إلى أنه كان من المقرر استئناف هذه المحاكمة في أول نوفمبر الجاري إلا أنه تم تأجيلها بسبب مرض أحد محامي الدفاع.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن أحد قضاة المحكمة العليا قد قال في أغسطس الماضي إن هناك ما يكفي من الأدلة على أن الإندونيسية ستي عيشة والفيتنامية دوان ثي هونج إلى جانب أربعة مشتبه بهم كوريين شماليين مفقودين شاركوا في مؤامرة مخططة جيدا لقتل كيم جونج نام.

وتواجه السيدتان تهمة قتل كيم جونج نام عبر استخدام غاز الأعصاب "في إكس" السام في عملية استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام العالمية.
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