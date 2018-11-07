نوال الزغبي تحيي حفل Brilliant Lebanese awards.. منتصف نوفمبر

تشارك النجمة اللبنانية نوال الزغبي في إحياء حفل توزيع جوائز Brilliant Lebanese awards لمبدعي الأعمال، والمقرر إقامته 15 نوفمبر الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت.



وتواصل نوال وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد الذي تتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين المصريين، منهم خالد تاج الدين وعمرو مصطفى.



جدير بالذكر أن نوال الزغبي عادت لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، بعد آخر ألبوماتها "خلاص سامحت" منذ 10 أعوام.