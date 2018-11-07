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شاهد.. جولة بمدينة شرم الشيخ لرصد حركة السياحة بعد منتدى شباب العالم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:53 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض برنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الأربعاء، جولة فى منطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ لرصد حركة السياحة بعد منتدى شباب العالم.

وقال أحد التجار بالسوق القديم، إن هناك تحسنا كبيرا فى حركة السياحة بالسوق، خاصًة خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من الزوار الجدد بالمدينة، ما يجعلهم ينقلون صورة حسنة حول استقرار وأمن مصر.

وأشار تاجر آخر إلى أن السنوات الماضية مرت بصعوبة بسبب عدم وجود السياحة وركودها، ولكن منتدى الشباب يعيد حركة السياحة، موضحًا أن 80% من العمل يعتمد على السياحة بالمدينة.

وأضاف أن منتدى شباب العالم يروج للسياحة المصرية؛ حيثُ إن لدينا الكثير من الأماكن السياحية التى يفضلها السياح ولكنها تحتاج إلى إعادة ترويجها، قائلًا: "بنقول للسيسي: ياريس خليك دايمًا فى شرم الشيخ".
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شاهد.. جولة بمدينة شرم الشيخ لرصد حركة السياحة بعد منتدى شباب العالم

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