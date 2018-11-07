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توك شو

القارئ محمد فاروق أبو الخير ضيف محمد الباز في 90 دقيقة.. الليلة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
توك شو
يستضيف الإعلامى الدكتور محمد الباز فى برنامجه 90 دقيقة والذى يقدمه على قناة المحور، القارئ محمد فاروق أبو الخير، وذلك فى الحلقة الثانية عشرة من سلسلة حلقات 90 دقيقة عن قراء دولة التلاوة الحديثة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء. 

ويكشف الشيخ محمد فاروق أبو الخير رحلته مع القرآن الكريم، بداية من حفظه للقرآن ودراسته للمقامات، وأبرز القراء الذين تأثر بهم.

ويتطرق اللقاء إلى علاقته بالقراء الشباب ومن يحب الاستماع إليهم، ومن الذين يحب أن يقلدهم فى تلاوتهم، بالإضافة إلى الرحلات الخارجية التى شارك فيها.

يذكر أن الدكتور محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة استضاف ضمن سلسلة حواراته عن دولة قراء القرآن الكريم فى العصر الحديث 9 حتى الآن وهم القارئ الكبير أحمد نعينع والقارئ الشيخ محمود الشحات أنور والقارئ الشيخ ممدوح عامر فاكهة القراء والقارئ الشيخ العزب سالم العزب أحد قراء إذاعة القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى أحد أشهر قراء القرآن الكريم والقارئ السيد عبد الوهاب الطنطاوي والقارئ الشيخ صلاح السيد متولى نجل أحد أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر والوطن العربى وهو السيد متولى والقارئ الشيخ عبده مغازى شنقار واخرهم القارئ طارق عبد الباسط عبد الصمد قارئ المناسبات الرسمية والقارئ محمود النجار والقارئ الشيخ أحمد الشحات ﻻشين.

ويستضيف البرنامج ايضا فى فقرة ثانية، الدكتورة آمال إبراهيم استشارى علاقات أسرية ورئيس مهرجان المرأة العربية للإبداع، والتى تكشف أهداف المهرجان، وأبرز المشاركين فيه، بالإضافة إلى الحديث عن دور الأسرة فى بناء الشخصية المصرية.
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