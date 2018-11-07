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تعليم

التعليم تحيل المقصرين في واقعة إصابة تلميذ ابتدائي بارتجاج في المخ للتحقيق

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:00 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أكد محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تابع بنفسه الشكوى التي نشرها موقع "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، بعنوان "طالب ابتدائي في دمنهور يصيب زميله بارتجاج في المخ.. ومدير المدرسة لولي الأمر: اللي عندك اعمله".

وقال سعد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه قرر على الفور إحالة الواقعة للتحقيق من جانب الشئون القانونية بالمديرية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المقصرين الذين أدى تقصيرهم لحدوث تلك الواقعة المؤسفة داخل أسوار المدرسة.

وأعلن أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة سوف تتعاون مع الأزهر والأوقاف لتنظيم ندوات لنبذ العنف في المدارس خلال الفترة المقبلة.

كان موقع "صدى البلد" الإخباري تلقى شكوى من المواطن محمد أحمد عبد الموجود، ولي أمر الطالب أنس محمد عبد الموجود، إثر تعرض نجله لإصابة في الوجه نتيجة اعتداء زميل له بمدرسة الفارابي الخاصة بالصف الثاني الابتدائي لغات بدمنهور، عليه بعصا حديدية وإصابته بتورم وانتفاخ في العين اليسرى وارتجاج في المخ.

وقال ولي الأمر في شكواه، إنهم فوجئوا أثناء استلام الطفل أنس بحالته الموضحة في الصور المرفقة، وعندما شكا إلى مدير المدرسة أخبره بترك رقم تليفونه لبحث الأمر.

وأضاف أنه في اليوم التالي ذهب إلى المدرسة للاستفسار عن مسببات الواقعة، ففوجئ بمدير المدرسة يتجاهل الواقعة وقال له – بحسب ولي الأمر –: "أعملك إيه يعني.. روح اشتكي واللي عندك اعمله".

وأوضح ولي الأمر أن الأوضاع بالمدرسة تزداد سوءا، وتلك الواقعة ليست الأولى، مطالبا بتحويلها للإشراف الإداري من جانب وزارة التربية والتعليم.

وناشد ولي أمر أنس، وزير التربية والتعليم ومحافظ البحيرة التدخل لإنصاف نجله المعتدى عليه ورد الحق له حفاظا على منظومة التربية قبل التعليم، وعدم ترك الفرصة للبلطجة التي تحكم المدارس في الآونة الأخيرة، وأودت بحياة طفلين في واقعة مشابهة.
التعليم تحيل المقصرين في واقعة إصابة تلميذ ابتدائي بارتجاج في المخ للتحقيق
التعليم تحيل المقصرين في واقعة إصابة تلميذ ابتدائي بارتجاج في المخ للتحقيق
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