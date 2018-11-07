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بين الناس

أهالي الزاوية بأسيوط يشتكون من سوء تنفيذ بالوعات الصرف الصحي.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:40 م
صدى البلد
محمد الصاحى
اشتكى أهالي قرية الزاوية التابعة لمركز ومدينة أسيوط، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، من سوء تنفيذ غرف الصرف الصحي بالشوارع، وعدم وجود أغطية لتلك الغرف مما يعرض حياة المواطنين والمارة للخطر.

وقال شحاتة أحمد أحد بأبناء القرية، في رسالته لـ صدى البلد: «الناس بتعاني من عدم وجود أغطية لغرف الصرف الصحي بالشوارع.. الأطفال بتقع فيها، وملهاش حل ولا فيه حد بيتدخل علشان يحل المشكلة.. المهندسين المنفذين للمشروع استعانوا بأشخاص لا يمتلكون أي خبرة لتنفيذ الغرف حتى تم تأسيسها بصورة عشوائية».

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
أهالي الزاوية بأسيوط يشتكون من سوء تنفيذ بالوعات الصرف الصحي.. صور
أهالي الزاوية بأسيوط يشتكون من سوء تنفيذ بالوعات الصرف الصحي.. صور
أهالي الزاوية بأسيوط يشتكون من سوء تنفيذ بالوعات الصرف الصحي.. صور
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