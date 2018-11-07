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اقتصاد

الحرف اليدوية: انتهاء المرحلة الأولى للوحدة الإنتاجية للسجاد بأبوتيج

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:00 م
الحرف اليدوية
الحرف اليدوية
ولاء عبد الكريم
أعلنت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، عن إنتهاء المرحلة الأولي والتحضيرية للوحدة الإنتاجية للسجاد بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وكانت غرفة صناعة الحرف اليدوية قد أنتهت في يناير من نفس العام من الخطوات التنفيذية الأولي للمشروع.

وكشف مسعد عمران رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، أن تكلفة المشروع تبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه، وتشمل تدريب وتأهيل 150 فتاه لمدة عامان، ويعد المشروع نتاج تعاون مشترك بين الغرفة وبنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف عمران، أنه تم تنظيم زيارة إلى المشروع يوم الأثنين بحضور شركاء الغرفة في المشروع، بالإضافة إلى مدير المشروعات بغرفة الحرف اليدوية، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو تيج، مشيرة إلى أنه يجري خلال الـ 6 أشهر الحاليين الإنتهاء من المرحلة الإنتاجية الثانية.

ومن ناحية آخري قال ممدوح الشربيني مدير المشروعات بغرفة الحرف اليدوية، أن المتدربات تحصل على مكافآت شهرية لتحفيزهم على التدريب تصل إلى 250 جنيها فى المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية ومدتها 6 شهور تحصل المتدربات على 350 جنيها كل شهر، والمرحلة الإنتاجية المتقدمة ومدتها 6 شهور أيضا تحصل المتدربات على 500 جنيه كل شهر، فيما يشمل المشروع آليات ترويج المنتجات وتسويقها عن طريق الغرفة و المجلس التصديري للحرف اليدوية.

الجدير بالذكر، أن المشروع ينقسم إلى 3 مراحل، وهى تجهيز 3 أماكن لتدريب الفتيات، والمرحلة الثانية هى تدريب ابتدائى على كيفية قراءة التصميمات داخل المشروع وكيفية إستخدام النول، والمرحلة الثالثة وهى قدرة المتدرب على العمل وإنتاج منتج جيد، ويأتي المشروع تماشيًا مع خطة الدولة 2030 لتنمية المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل للسيدات والفتيات والمساهمة فى التطوير الاقتصادى داخل المجتمع المصرى.
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