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استخراج 600 بطاقة رقم قومي لأهالي قرية الروضة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:45 ص
مايا مرسي
مايا مرسي
احمد صالح
قالت حسناء الشريف، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، إنه تم استخراج بطاقات رقم قومي لأهالي قرية الروضة مركز بئر العبد، وتم إصدار أكثر من 600 بطاقة لجميع سيدات ورجال القرية والقرى المجاورة، وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، لمساعدة أهل الروضة.

وأوضحت أنه تم استخراج البطاقات في أسرع وقت، لضمان حصول السيدات على جميع المستحقات التي توفرها الدولة لمستحقيها، خاصة أهالي وأسر شهداء ومصابين القرية.

وأضافت مقررة المجلس، أنه تم استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات خلال عام 2017، ويناير وفبراير الماضيين، حيث تم استخراج 3450 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات في شمال سيناء.

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