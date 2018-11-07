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رائدة أعمال مغربية: شاركت في جلسة العمل التطوعي لأنه محور التغيير .. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:58 م
صدى البلد
توك شو
قالت ميريم لاحريشى رائدة أعمال مغربية فى مجال التعليم، إن المعلم لابد أن يكون على علم بكيفية التعامل والتلاؤم مع الطلاب وكل فصل حسب احتياجاته.

وأكدت من خلال لقاء خاص ببرنامج 8 الصبح بفضائية دي إم سي، يوم الأربعاء، على ضرورة توافر القدرات الخاصة فى المعلمين حتى يستطيعوا التواصل مع الأطفال وتعليمهم، مشددة على أهمية المدارس لأنها هى من تعلم قادة المستقبل.

وأشارت إلى أن الجلسة التى شاركت فيها بمنتدى شباب العالم كانت تتحدث عن العمل التطوعى، وكيف يساهم هذا العمل فى تغيير الكثير من الأمور فى المجتمع، لافتة إلى أن كلماتها ركزت على تطوير الشخص المتطوع نفسه.

وتابعت أن بعض الشباب لا يدركون مفهوم العمل التطوعى وأهميته فى تغيير العديد من الأوضاع في المجتمعات، مؤكدة أن التعاون والعمل مع الآخرين يجعل الشخص ينمى ويطور من قدراته.
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