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تعليم

جامعة طنطا تستعد لميكنة الامتحانات.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:29 م
صدى البلد
أحمد على
بدأت جامعة طنطا في الإعداد لميكنة الامتحانات حيث اجتمع الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع عمداء ووكلاء كليات الجامعة لإعداد خطة لميكنة الامتحانات.

وكلف الدكتور عماد عتمان عمداء الكليات بتحديد موقف البنية الأساسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة لمعرفة مدى جاهزيتها لإجراء الاختبارات المميكنة، والاحتياجات اللازمة لاستكمال هذه البنية وتطويرها لتكون على استعداد تام لهذا الغرض وذلك فى صورة بيانات وأرقام ومعلومات محددة.
جامعة طنطا تستعد لميكنة الامتحانات.. صور
جامعة طنطا تستعد لميكنة الامتحانات.. صور
جامعة طنطا تستعد لميكنة الامتحانات.. صور
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