ضبط محاسب استولى من المواطنين على ٢ مليون جنيه لتوظيفها بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بدعوى توظيفها.





البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من المدعو/ عبدالحميد .ص.ف، و (6) آخرين مقيمين بمحافظة القاهرة.. بقيام المدعو "حازم م.ا" - 28 سنة-محاسب لدى إحدى الجمعيات للخدمات الاجتماعية، مقيم بدائرة مركز المحلة الكبرى/الغربية (محكوم عليه هارب في عدد (4) أحكام بالنصب والاحتيال على الشاكين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية منهم بلغت جملتها (1,930,000) مليون وتسعمائة وثلاثون ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة المنسوجات المستوردة مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه لم يفِ بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.



