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المهدي: الصحفيون والإعلاميون عليهم مراجعة الطبيب النفسي كل فترة.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:06 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال الطبيب النفسي محمد المهدى، إنه يجب ألا تكون المسافة بين الطموح والقدرات كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن الطموح يسحب ويرفع من شأن القدرات بشكل كبير.

وأضاف الطبيب النفسي، خلال حديثه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن الصحفيين والإعلاميين عليهم مراجعة الطب النفسي كل فترة، مشيرًا إلى أن التغيرات الشديدة التى يتعرض لها الإعلاميون يجعلهم تحت ضغط نفسي كبير.

وأوضح أن هناك صحفيين يعملون لأكثر من 20 ساعة يوميًا، ما يجعله تحت ضغط نفسي كبير.
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