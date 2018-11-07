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أوقاف السويس تعقد ندوة توعوية عن ظاهرة التنمر والعنف الطلابي بالمدارس

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:28 م
صدى البلد
حسن غنيمة
عقدت مديرية أوقاف السويس بقيادة الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف، ندوة توعوية عن "ظاهرة التنمر والعنف الطلابي بالمدارس" بمركز الاعلام بمحافظة السويس.

وقال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إنه في إطار التعاون مع عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وماجدة سعد سيد رئيس وحدة الرأي العام والإعلام بمركز الاعلام بالسويس، بعقد ندوات توعوية وتثقيفية عن " ظاهرة التنمر والعنف الطلابي بالمدارس" لتوعية التلاميذ بالمدارس بخطور العنف والتنمر بين الطلاب في المدارس، وشرح وسطية الإسلام وحسن التعامل والتخلق بمكارم الأخلاق في التعاملات بين التلاميذ؛ مطالبًا جميع الائمة و الدعاة بالوقوف علي مثل هذه المفاهيم لتوعية شبابنا لأنهم عماد الامة وقوتها.

وأوضح ايمن مهران مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس، ان الندوة التوعوية شارك فيها الشيخ وائل مختار أحمد مدير إدارة أوقاف الأربعين وفادية صديق مقرر الأمومة والطفولة بالمجلس القومي بالسويس ومنتصر بالله صالح مدير المجلس القومي لحقوق الإنسان بالسويس.

وأضاف مهران أنه قد شارك في اللقاء عدة مدارس مدرسة الإمام مالك ومدرسة صلاح الدين الأيوبي ومدرسة القناة ومدرسة بورتوفيق وجميعها من إدارة جنوب التعليمة بمديرية التربية والتعليم بالسويس.

من جانبه قال الشيخ وائل مختار أحمد مدير إدارة أوقاف الأربعين، إن الإسلام دين التسامح والسلام والأمان وأن النبي صلي الله عليه وسلم بين ذلك في الحديث " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " كما دعا الإسلام لكريم الأخلاق وحسن الجوار وحسن المعاملات كما بين صلي الله عليه وسلم " أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا".
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