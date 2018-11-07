إصابة 3 أشخاص بمشاجرة بالأسلحة في شارع شبرا

أصيب ٣ أشخاص بطلقات نارية، إثر وقوع مشاجرة بشارع شبرا للخلاف على ركن سيارة أمام عربة مشروبات وتمكن رجال الأمن من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.



وكان قسم شرطة روض الفرج، قد تلقى بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة بشارع شبرا بين سايس مصاب بطلق ناري بالبطن وبصحبته سايس مصاب بجروح وبين صاحب عربة مشروبات مصاب بجروح و مقاول بحوزته سلاح ناري.



وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين الطرف الأول وبين الثالث بسبب انتظار السيارات أمام عربة المشروبات الخاصة بالأخير تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها الطرف الأول علي الثالث بالضرب محدثان إصابته فاستعان بالرابع لمناصرته والذي قام بإطلاق عيار ناري من السلاح المضبوط بحوزته محدثا إصابة الأول.



تمكـــــن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الطرفان والسلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة.



