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أستاذ طب نفسي: الإجازة يومين في الأسبوع غير كافية لراحة الجسد.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:09 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال الطبيب النفسي محمد المهدى، إن الأطباء يتعرضون لضغوط عمل كبيرة ويجب عليهم الذهاب إلى الطبيب النفسي كل فترة، لافتًا إلى أنه يجب على الفرد أن يغير من ظروف العمل وطبيعتها لكي يجدد نشاطه.

وأكد الطبيب النفسي، فى خلال حديثه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن الإجازة يومان في الأسبوع غير كافية لراحة الجسم، خاصة للموظف الذي يعمل 5 أيام متواصلة أسبوعيا.

وأوضح أنه يجب على الموظف أن يرتاح نفسيًا وجسديًا لكي نحصل منه على نتائج جيدة.

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