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ثقافة

استخدام السايكو دراما في تحسين مهارات الأداء المهني بمعهد الدراما الدولي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:39 م
صدى البلد
طارق موسى
يواصل معهد الدراما الدولي، برئاسة الدكتورة دلال المقاري فعالياته الثقافية والفنية بمصر بهدف الارتقاء بالفكر والعقل لدى المواطن الذى يواجه تحديات معيشية صعبة على كافة الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واستضافت منظمة كاريتاس الدولية في مصر، ورشة دولية قامت بتنفيذها الدكتورة دلال مقاري باوش وتحمل عنوان (مهارات لتحسين الأداء المهني، باستخدام السايكوًدراما والدراما ثيرابي)، سعت الورشة عبر برنامجها الغير نمطي إلى تدريب العاملين والموظفين والإداريين، على استثمار منهج مهني وعملي حديث ، ينحو باتجاه بناء وتطوير المهارات في تحسين الأداء المهني والعلاقة مع العملاء والموظفين وتطوير القدرات المهنية بمعالجة التوتر في العمل والقصور الوظيفي وتعلم تقنيات في تنظيم يوميات العمل المهني.

وقد خلصت الورشة الى تقديم دبلوم تاهيل للمتدربين ، من معهد دراما بلا حدود ، للمشاركين الذين تجاوز عددهم الستين متدربا جاؤوا من محافظات عديدة لتعلم خبرات جديدة ، وقد توج التعاون بين معهد دراما ومنظمة كاريتاس بتوقيع بروتوكول عمل واستراتيجيات لمشاريع قادمة مشترك.
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