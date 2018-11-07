ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد.. ماذا قال المشاهير عن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:36 م
صدى البلد
كريم جمال
قرر مشاهير الولايات المتحدة الأمريكية، المشاركة فى حشد أصوات الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، من خلال منصات التواصل الاجتماعى.

وشارك المشاهير فى نشر صور ومقاطع فيديو، تدعو للتصويت، وهناك من تخلى عن الحيادية ودعم مرشح بعينه مثل النجمة بيونسيه.

فى إطار ذلك يستعرض صدى البلد أبرز تعليقات المشاهير على انتخابات الكونجرس

1- بيونسيه
نشرت المغنية الأمريكية الشهيرة على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، نداءً لمتابعيها تطالبهم بالتصويت عبر البريد الإلكتروني، قبل انتهاء فترة الانتخاب خلال الانتخابات النصفية الأمريكية اليوم، كما أعلنت دعمها لبيتو ورورك، الذي يتحدى السناتور الجمهوري تيد كروز في ولاية تكساس.

وجاء نص المنشور: "أشعر بالامتنان لكل شخص يساعدنا في الحصول على صوت، لا يمكننا التعبير عن إحباطاتنا والشكوى من الخطأ دون الانتخاب، نحن نحتاجك. نحن جميعا بحاجة لكي نكون بجوار بعضنا البعض، أتمنى لكم يومًا مليئًا بالحب والإيجابية، كل الأصوات مهمة في كل مكان".



2- ديمي لوفاتو
كانت الممثلة والممثلة ديمي لوفاتو شبه صامتة في وسائل الإعلام الاجتماعية منذ شهر يوليو، ولكنها علقت أخيرًا على "إنستجرام" قائلة: "سعيدة للغاية لأنني ذهبت من المنزل في الوقت المناسب للتصويت.. يمكن للصوت الواحد أن يحدث فرقًا.. لابد أن تدلى بصوتك".



3- آيس كوب
قرر الممثل والمغني الأمريكي المشاركة ولكن على طريقته بمقطع غنائي، يحمس الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.




4- دواين جونسون - الصخرة
قرر الممثل والمصارع الأمريكي الشهير الدعوة للانتخاب ولكن بطريقة طريفة، حيث ظهر وهو يحمل صديقه كيفن هارت على شكل طفل، مطالبًا الأمريكيين بالإدلاء بأصواتهم.




5- كيت والش
قررت النجمة الأمريكية كيت والش أن تضع صورة مجمعة لها وهى تدلى بصوتها فى عام 2016، فى منافسة صورة لها بعد الإدلاء بصوتها فى عام 2018، فى محاولة منها لحث الأمريكيين على التصويت بنسبة أكثر من المرة الماضية، عبر حسابها على "تويتر".




ويصوت الأمريكيون لاختيار 35 عضوا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكل أعضاء مجلس النواب الـ435، وحكام 36 ولاية، وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كبيرة، إذ تعتبر بمثابة استفتاء على سياسات الرئيس دونالد ترامب بعد عامين له في البيت الأبيض.

وكانت الولايات المتحدة بالأمس تصوت على 435 مقعدا في مجلس النواب و35 من 100 مقعد في مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. رقص وغناء لمؤيدي إلهان عمر عقب فوزها بمقعد في انتخابات الكونجرس

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

9 قنوات مفتوحة تنقل لقاء الأهلى والترجى فى نهائى أفريقيا..تعرف عليها

تجار شرم الشيخ مناشدين الرئيس السيسي: خليك دايمًا عندنا.. فيديو

مشروب طبيعي يرفع المناعة ويخفض الوزن الزائد

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو

الاتحاد التونسي لكرة القدم: الأهلي فوق الرأس وعلاقتنا بمصر أقوى من الفتنة

محمد إيهاب بطل العالم فى الأثقال يدعو الجماهير لاستقباله بمطار القاهرة

محافظ الدقهلية في جولة بالمنصورة فجرا..صور

قرارات مرتقبة من الكاف بشأن مباراة الأهلى والترجي .. اليوم

هاني حتحوت يكشف أسباب استبعاد كهربا من قائمة منتخب مصر استعداداً لتونس.. فيديو

انتصار جمهوري في مجلس الشيوخ وديمقراطي بمجلس النواب بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

نبيلة مكرم من مسجد الصحابة: يستحيل على أي متآمر أن يغزو النسيج المصري.. صور

نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية يفتتحان المزرعة السمكية ببحيرة المنزلة

سفير كينيا ووفد إيطالي في زيارة للمعالم السياحية بأسيوط .. صور

فيديو

أستاذ طب نفسي: الإجازة يومين في الأسبوع غير كافية لراحة الجسد.. فيديو
المهدي: الصحفيون والإعلاميون عليهم مراجعة الطبيب النفسي كل فترة.. فيديو
طريقة عمل النجرسكو بالسجق مع الشيف هالة فهمي
إياد نصار مغازلا زوجته: كبرتى بس لسه جميلة.. فيديو
أول صومالية محجبة بالكونجرس: سأقاتل من أجل الحفاظ على أسر اللاجئين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟