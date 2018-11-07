شاهد.. ماذا قال المشاهير عن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

قرر مشاهير الولايات المتحدة الأمريكية، المشاركة فى حشد أصوات الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، من خلال منصات التواصل الاجتماعى.



وشارك المشاهير فى نشر صور ومقاطع فيديو، تدعو للتصويت، وهناك من تخلى عن الحيادية ودعم مرشح بعينه مثل النجمة بيونسيه.



فى إطار ذلك يستعرض صدى البلد أبرز تعليقات المشاهير على انتخابات الكونجرس



1- بيونسيه

نشرت المغنية الأمريكية الشهيرة على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، نداءً لمتابعيها تطالبهم بالتصويت عبر البريد الإلكتروني، قبل انتهاء فترة الانتخاب خلال الانتخابات النصفية الأمريكية اليوم، كما أعلنت دعمها لبيتو ورورك، الذي يتحدى السناتور الجمهوري تيد كروز في ولاية تكساس.



وجاء نص المنشور: "أشعر بالامتنان لكل شخص يساعدنا في الحصول على صوت، لا يمكننا التعبير عن إحباطاتنا والشكوى من الخطأ دون الانتخاب، نحن نحتاجك. نحن جميعا بحاجة لكي نكون بجوار بعضنا البعض، أتمنى لكم يومًا مليئًا بالحب والإيجابية، كل الأصوات مهمة في كل مكان".







2- ديمي لوفاتو

كانت الممثلة والممثلة ديمي لوفاتو شبه صامتة في وسائل الإعلام الاجتماعية منذ شهر يوليو، ولكنها علقت أخيرًا على "إنستجرام" قائلة: "سعيدة للغاية لأنني ذهبت من المنزل في الوقت المناسب للتصويت.. يمكن للصوت الواحد أن يحدث فرقًا.. لابد أن تدلى بصوتك".







3- آيس كوب

قرر الممثل والمغني الأمريكي المشاركة ولكن على طريقته بمقطع غنائي، يحمس الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.









4- دواين جونسون - الصخرة

قرر الممثل والمصارع الأمريكي الشهير الدعوة للانتخاب ولكن بطريقة طريفة، حيث ظهر وهو يحمل صديقه كيفن هارت على شكل طفل، مطالبًا الأمريكيين بالإدلاء بأصواتهم.









5- كيت والش

قررت النجمة الأمريكية كيت والش أن تضع صورة مجمعة لها وهى تدلى بصوتها فى عام 2016، فى منافسة صورة لها بعد الإدلاء بصوتها فى عام 2018، فى محاولة منها لحث الأمريكيين على التصويت بنسبة أكثر من المرة الماضية، عبر حسابها على "تويتر".









ويصوت الأمريكيون لاختيار 35 عضوا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكل أعضاء مجلس النواب الـ435، وحكام 36 ولاية، وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كبيرة، إذ تعتبر بمثابة استفتاء على سياسات الرئيس دونالد ترامب بعد عامين له في البيت الأبيض.



وكانت الولايات المتحدة بالأمس تصوت على 435 مقعدا في مجلس النواب و35 من 100 مقعد في مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية.

