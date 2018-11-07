التنمية المحلية: الانتهاء من إعداد برنامج تدريب قيادات المستقبل بالمحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير للمعرفة والعلوم، إنه تم إعداد برنامج لتدريب 208 شباب ضمن برنامج تأهيل قيادات المستقبل في المحافظات، مشيرا إلى أن البرنامج أمام اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.



وأضاف قاسم، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه تم إعداد برنامج على مدار شهر من التدريب، وتم تصنيف المتقدمين إلى 4 فئات، جاء في مقدمتهم حملة الدكتوراه والماجستير، موضحا أن هناك 8 موظفين من داخل ديوان التنمية المحلية، بالإضافة إلى شباب من خارج الإدارة المحلية.



ولفت إلى أنه بمجرد الموافقة على البرنامج سيتم البدء فيه فورا.



وتم فتح باب التقديم لبرنامج تأهيل قيادات المستقبل في المحافظات للراغبين في العمل في المحليات من غير العاملين بالمحليات، وتم الإعلان عنها منذ شهر سبتمبر، وتقدم إليها 500 شخص تم اختيار من انطبقت عليه الشروط، ومن المفترض أن يتم تدريبهم على كيف تكون إدارة أو مدير ناجح في المحليات، وسيتم إعطاء الخريجين المتميزين منها دبلومة في الإدارة المحلية.