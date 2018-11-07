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ديني

عميد العلوم الإسلامية لوفد ماليزي: نسعى لتخريج علماء وليس طلاب علم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:59 م
صدى البلد
محمد شحتة
أكد الدكتور عبدالمنعم فؤاد عميد كلية العلوم الاسلامية للطلاب الوافدين غير الناطقين بالعربية ان فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف يولى اهتماما خاصا بالطلاب الوافدين ودائما ما يؤكد على ضرورة العناية بهم واعدادهم اعداد جيدا كي يصبحوا سفراء للأزهر يحملون رسالته و ينشرون علومه التي تعلموها بالأزهر التي تنبذ العنف وتصحيح الأفكار المغلوطة و بيان الصورة الصحيحة عن الإسلام الذى يدعو الى الوسطية والاعتدال ونبذ العنف وقبول الآخر ، كما انه يتابع بصفة دورية تطور الكلية والمناهج الدراسية واعدادها اعدادا يتناسب مع العصر بما لا يتعارض مع قيم وثوابت الأزهر الشريف حتى يكون الطالب على دراية بما يدور حوله .

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من الجامعة الوطنية بماليزيا برئاسة الدكتور سفيان احمد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ، حيث عرض على الوفد نظام الدراسة بالكلية والمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب سواء في مرحلة الاجازة العليا او الدراسات العليا والمستمدة من كتب التراث ، كذلك تم عرض للأنشطة والخدمات غير التعليمية التي تقدمها الكلية للطلاب سواء الرياضية او الثقافية وكذلك الترفيهية .

كما بحثا خلال اللقاء سبل دعم العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات ثم قام الوفد بتفقد القاعات الدراسية بالكلية وتحدث مع الطلاب واستمع اليهم وتعرف منهم على أسلوب الدراسة بالكلية .

وفى نهاية اللقاء أعرب الدكتور سفيان عن سعادته بما وجده بالكلية و نظام الدراسة والبرامج الدراسية المعدة للطلاب وتمنى مزيد من التعاون بين الأزهر الشريف وماليزيا .
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