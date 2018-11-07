شاهد.. جامعة الأزهر تستجيب لطلابها وتغلق بوابات طريق النصر

أثار تكرار حوادث السير بطريق النصر المقابل لجامعة الأزهر، غضب العديد من الطلاب مما دفعهم إلى مناشدة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بسرعة إنشاء كوبرى مشاة أمام البوابة الرئيسية للجامعة، لتلافي وقوع حوادث أخرى أثناء عبور الطلاب الطريق إلى البوابات الرئيسية للجامعة.



وفي استجابة سريعة من الجامعة، أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، توجيهات للمسؤولين في الجامعة للبدء فورا في إجراءات إنشاء كوبرى لعبور المشاة عبر طريق النصر، والالتزام بغلق البوابات حتى الانتهاء من إنشاءات الكوبري.



ورصدت "صدى البلد" ، أخر تطورات الوضع أمام الباب الرئيسي لجامعة الأزهر، بطريق النصر حيث تم غلق البوابة الرئيسي بشكل نهائي وعدم السماح للطلاب المرور من خلالها وفتح باب كلية الطب ليكون هو الأقرب والذي يمكن لباقي الطلاب بالكليات الأخرى العبور من خلاله.



من جانبه، أشار فضيلة الإمام الأكبر، إلى أن الكوبري، سيسهيل وصول طلاب جامعة الأزهر في أمان إلى كلياتهم، وتلافي الحوادث المرورية المؤسفة والمؤلمة التي وقعت في الفترة الأخيرة وراح ضحيتها عدد من أبناء الجامعة، مطالبًا الطيب إدارة الجامعة بالبدء فورا في التواصل مع الجهات المعنية، ووافق على تحمل الأزهر الشريف تكلفة إنشاء الكوبري.