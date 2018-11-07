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حركة المطار.. استعدادات لاستقبال الوفود بعد انتهاء منتدى الشباب.. مصطفى مدبولي و3 وزراء يعودون إلى القاهرة وفرق العلاقات تودع الضيوف.. ووصول 21 مرحلا مصريا من إيطاليا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:10 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
  • استعدادات لاستقبال 18 وزيرا بعد انتهاء منتدى شباب العالم
  • مدبولي يعود إلى القاهرة عقب ختام المنتدى
  • 21 مرحلا مصريا يصلون من إيطاليا
  • وزراء الري والتضامن والتعليم يعودون من شرم الشيخ

ينشر موقع "صدى البلد" حركة المطار اليومية، لمتابعي حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، الذي شهد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، استعدادات مكثفة لوصول الوفود القادمة من مطار شرم الشيخ الدولي وإعادة تسفيرهم إلى الدول القادمين منها، وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة لاستقبال الوزراء الذين شاركوا في منتدي شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي انتهت فعالياته منذ ساعات قليلة.

وقالت مصادر بالمطار إنه سوف يتم استقبال 18 وزيرا قادمين من شرم الشيخ، بعد انتهاء فعاليات منتدي شباب العالم، حيث تم تشكيل فريق من العلاقات لاستقبال الوفود الوزارية المصرية، وإنهاء إجراءات وصولهم من صالة كبار الزوار، أو صالة الخطوط الداخلية، بينما يتم سفر الوفود الدولية من صالة السفر الدولي علي مختلف رحلات الطيران.

واستقبل مطار القاهرة الدولى اليوم، الأربعاء، 21 مصريا مرحلين من إيطاليا، لإقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل، وقامت سلطات المطار باتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى هامش الاستعدادات لاستقبال الوفود العائدة من مدينة شرم الشيخ، شهد مبنى الركاب القديم رقم "1" بالمطار، وصول 21 مصريا مرحلين على طائرة خاصة قادمة من إيطاليا، أمر اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأقر المرحلون في المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية الإيطالية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والإقامة.

واستقبل المطار ضمن وفود الحكومة التي تصل تباعا، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قادما من مدينة شرم الشيخ، عقب حضور ختام فعاليات منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي انتهت فعالياته أمس، الثلاثاء.

وقالت مصادر بالمطار إن الدكتور مصطفى مدبولي وصل على متن الطائرة المصرية القادمة من شرم الشيخ، حيث تم استقباله بالصالة الحكومية بالمطار.

ووصل المطار أيضا كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قادمين من مدينة شرم الشيخ، على متن الطائرة المصرية القادمة من مدينة شرم الشيخ، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الحكومية.

واختتمت فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، أمس الثلاثاء، بعد انطلاقه السبت الماضي، بمشاركة أكثر من 5000 شاب من 163 دولة حول العالم، واستمرت فعالياته على مدار الثلاثة أيام الماضية، من خلال عقد 32 جلسة ناقش خلالها المشاركون ملفات عدة أبرزها السلام والإرهاب وفرص العمل والأمن المائي، والتنمية المستدامة.
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