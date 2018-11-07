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حوادث

تنفيذ أحكام على 4599 متهما هاربا وتحصيل 274814 جنيهًا غرامات بطنطا والمحلة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:37 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
أحمد على
نفذت الأجهزة الأمنية أحكام جنائيه وجنح على 4599 متهمًا هاربًا من أحكام جنائية وتحصيل 274814 جنيهًا غرامات فورية على مستوى قري ومراكز المحافظة.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية ومعاونيه من ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية فى مجال تنفيذ الأحكام ضبط (10) حكم فى جناية و (1282) حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و(3240) حكم فى الغرامات و(67) حكم فى مخالفات وبلغ إجمالى الأحكام ( 4599 ) حكم وإجمالى المبالغ المتحصلة ( 274814 جنيهًا ).

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها .
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