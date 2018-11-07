الصحف الكويتية: جيش مصر سيتحرك لحماية الخليج فى هذه الحالة.. 8ر2 مليار دولار استثمارات كويتية بالمحروسة..مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا بحريًا بنطاق البحرالمتوسط..وانطلاق أعمال ملتقى التعاون المصري الكويتي

الصحف الكويتية:

انطلاق أعمال ملتقى التعاون المصري الكويتي

مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا بحريًا بنطاق البحر المتوسط

الكويت الثالثة خليجيا والرابعة عالميا فى الاستثمارات بمصر

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، المزيد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي، وتصدر ذلك الشأن المصرى.وقالت "القبس" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أمس، الثلاثاء، أن مصر مع دول الخليج قلبًا، وقالبًا واحدًا، وقال خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي المشاركين في منتدى شباب العالم، الذي اختتم أعماله أمس، الثلاثاء، إنه إذا تعرض أمن الخليج للخطر أو للتهديد المباشر من جانب أي أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه، مضيفا ان على الشعوب العربية أن تبقى مدركة ولديها وعى حقيقي لما تمر به المنطقة وتتكاتف وتكون ظهيرا لحكامها وسندا لهم.وقال السيسي إن مصر لم تنكفئ على نفسها في الداخل وتحتاج إلى النظر للمنطقة والتطورات التي حدثت فيها، مشيرا إلى أن الواقع صعب للغاية والقدرة على التحرك مرتبطة بتحركات وتأثيرات الآخرين، وإن التحرك المصري أو حتى العربي ربما لا يقوم بالأهداف المنشودة من سرعة حل القضية، لأن العناصر متشابكة وهناك دولا لديها أزمات عمرها 30 و40 سنة.وردًا على سؤال بشأن العقوبات على إيران، قال السيسي: «عدم الاستقرار يؤثر علينا جميعا، وأي دولة يكون فيها عدم استقرار يؤثر علينا جميعا، وعلى كل الآخرين احترام الأمن القومي العربي، خاصة أمن الخليج»، مؤكدا أنه لا يمكن قبول أي دور للميليشيات المسلحة في دول النزاعات، كما أنه ليس من المقبول أن يكون لها أي دور في كفالة أمن هذه المنطقة.وقالت "كونا" إن متحدثا عسكريا قال إن قوات بحرية مصرية وفرنسية نفذت تدريبا بحريا «عابرا» بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط.وذكر المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان أن الأنشطة التدريبية تضمنت تنفيذ «سيناريو» واقعي لمجابهة التحديات التي تواجه الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وحماية هدف حيوي بالبحر كمنصات الغاز والبترول ضد التهديدات «غير النمطية»، إضافة إلى التدريب على مجابهة «اللنشات» السريعة المعادية.وأوضح المتحدث أن التدريب اشتمل أيضا على تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية وصد هجوم جوي، إضافة إلى التدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة أثناء عبورها للمناطق الخطرة وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها.وأفادت "الأنباء" بأن ملتقى التعاون المصري الكويتي بدأ أعماله تحت عنوان «شركاء أشقاء»، الذي تستضيفه البلاد، ويستمر يوما واحدا برعاية وحضور الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء.وقال رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي محمد الصقر، في كلمة افتتاح الملتقى إن «مصر والكويت قد اختارتا ومنذ ستين عاما أو تزيد أن يكون الاستثمار المباشر هو المدخل الأساسي لتعاونهما الاقتصادي».وأضاف الصقر أن «الاستثمارات الكويتية من أوائل الاستثمارات العربية في مصر»، مبينا أن «البيئة الاستثمارية في مصر حققت تطورا كبيرا وتحسنا واضحا خلال السنوات الأخيرة».وذكر أن مصر استأثرت في عام 2017، بأكثر من نصف إجمالي المشاريع الأجنبية الاستثمارية المباشرة التي أقيمت بالدول العربية، إضافة إلى أنها أستأثرت بأكثر من 40 في المائة من مشاريع الاستثمار المباشر البيني العربي.وأكدت "الرأي" أن نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، أكدت أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقترحات المستثمرين حول نظام "الشباك الواحد" ساعدت على تحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال تسهيل الإجراءات القانونية أو الروتينية التي تواجه أي مستثمر.ودعت "البحر" على هامش مشاركتها في الملتقى الأول للتعاون المصري - الكويتي، والذي تم افتتاحه صباح اليوم، الأربعاء، تحت شعار "شركاء أشقاء" - الحكومة المصرية إلى استكمال منظومة التطوير الاقتصادي من خلال الاعتماد الكلي على التكنولوجيا الرقمية في إنجاز المعاملات بدلا من الورقية، وتفعيل مصطلح "الحكومة الإلكترونية"، ما سينعكس إيجابا على المناخ الكلي للاقتصاد المصري.وأوضحت أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بلغت نحو 8ر2 بيليون دولار أمريكي؛ حيث تحتل الكويت المرتبة الثالثة خليجيا، والرابعة عالميا بالنسبة لحجم الاستثمارات في مصر.وأعربت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عن أملها في تجاوز الاستثمارات الكويتية في مصر مبلغ 10 بلايين دولار، خاصة في ظل التنوع الكبير الذي يتميز به الاقتصاد المصري.