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محافظات

موانئ بورسعيد تستقبل 4 سفن حاويات

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:18 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الاربعاء 4 سفن.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 2 سفينة حاويات و مغادرة 3 سفن ومتواجد علي الأرصفه 1 سفينة ومن المنتظر دخول 3سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات و مغادرة 2 سفينة ومتواجد علي الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

كما سجل الميناء تواجد 1 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 1 سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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