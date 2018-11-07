موانئ بورسعيد تستقبل 4 سفن حاويات

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الاربعاء 4 سفن.



فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 2 سفينة حاويات و مغادرة 3 سفن ومتواجد علي الأرصفه 1 سفينة ومن المنتظر دخول 3سفن.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات و مغادرة 2 سفينة ومتواجد علي الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة.



كما سجل الميناء تواجد 1 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 1 سفينة.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.