ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الدقهلية ونائبة وزير الزراعة يتفقدان مجزر اللحوم بالمنزلة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:19 م
صدى البلد
همت الحسينى
تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ترافقه الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة مجزر اللحوم بالمنزلة .

وقال محافظ الدقهلية إننا نوفر كل الدعم اللازم لتطوير كافة المجازر بالمحافظة، وأن الدولة لديها خطة طموحة لتطويرها وتوفير احتياجات كافة المجازر وذلك حرصا على سلامة اللحوم المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، موضحا أن مجزر المنزلة يعد الرابع من حيث الترتيب على مستوى المحافظة، وتم ادراجه ليتم تطويره خلال الأشهر المقبلة.

ووجه شاروبيم لسكينة الحسيني رئيس مركز ومدينة المنزلة بمتابعة حالة النظافة بالمجزر ورفع أي تراكمات قمامة في محيطه للحفاظ على نظافة المكان وسلامة اللحوم من التلوث.

من جانبها أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة ان هناك أولويات لتطوير المجازر حيث سيتم تطوير المجازر الأكثر احتياجا لعملية التطوير والأكثر عددا في ذبح الرؤوس.
محافظ الدقهلية ونائبة وزير الزراعة يتفقدان مجزر اللحوم بالمنزلة
محافظ الدقهلية ونائبة وزير الزراعة يتفقدان مجزر اللحوم بالمنزلة
محافظ الدقهلية ونائبة وزير الزراعة يتفقدان مجزر اللحوم بالمنزلة
محافظ الدقهلية ونائبة وزير الزراعة يتفقدان مجزر اللحوم بالمنزلة
محافظ الدقهلية ونائبة وزير الزراعة يتفقدان مجزر اللحوم بالمنزلة
loading...

ترشيحاتنا

تحديات قوية تواجه أجيري قبل مواجهة تونس

ضبط شبكة لتسهيل وممارسة الدعارة تتزعمها رشا بمنطقة السادات بأسيوط

كسر بماسورة مياه يغرق الشوارع ويحاصر المترو في حلوان.. صور

سفير مصر بتونس يكشف آخر الاستعدادات لمباراة الأهلي والترجي

مجدي عبد الغني: يجب محاكمة هذا الشخص بسبب الفيديو المسرب وليس أنا.. فيديو

حظر إعلامى فى الترجى قبل مواجهة الأهلى بنهائى أفريقيا

تعرف على أسباب انتشار السمنة بين شباب الجامعة

أستاذ طب نفسي: الإجازة يومين في الأسبوع غير كافية لراحة الجسد.. فيديو

الأرصاد تكشف موعد سقوط أمطار غزيرة على القاهرة والسواحل الشمالية..فيديو

شعرك خفيف وقصير.. ضعي هذا الزيت كل ليلة ولن تصدقي النتيجة

إذاعة تونسية تثير جدلا جديدا عن حكام نهائي الأهلي والترجي

اكتشاف أقمار جديدة لكوكب الأرض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية يفتتحان المزرعة السمكية ببحيرة المنزلة

سفير كينيا ووفد إيطالي في زيارة للمعالم السياحية بأسيوط .. صور

5 أسباب تجعلك تقع فى الحب.. صور

فيديو

أستاذ طب نفسي: الإجازة يومين في الأسبوع غير كافية لراحة الجسد.. فيديو
المهدي: الصحفيون والإعلاميون عليهم مراجعة الطبيب النفسي كل فترة.. فيديو
طريقة عمل النجرسكو بالسجق مع الشيف هالة فهمي
إياد نصار مغازلا زوجته: كبرتى بس لسه جميلة.. فيديو
أول صومالية محجبة بالكونجرس: سأقاتل من أجل الحفاظ على أسر اللاجئين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟