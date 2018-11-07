محافظ الدقهلية ونائبة وزير الزراعة يتفقدان مجزر اللحوم بالمنزلة

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ترافقه الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة مجزر اللحوم بالمنزلة .



وقال محافظ الدقهلية إننا نوفر كل الدعم اللازم لتطوير كافة المجازر بالمحافظة، وأن الدولة لديها خطة طموحة لتطويرها وتوفير احتياجات كافة المجازر وذلك حرصا على سلامة اللحوم المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، موضحا أن مجزر المنزلة يعد الرابع من حيث الترتيب على مستوى المحافظة، وتم ادراجه ليتم تطويره خلال الأشهر المقبلة.



ووجه شاروبيم لسكينة الحسيني رئيس مركز ومدينة المنزلة بمتابعة حالة النظافة بالمجزر ورفع أي تراكمات قمامة في محيطه للحفاظ على نظافة المكان وسلامة اللحوم من التلوث.



من جانبها أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة ان هناك أولويات لتطوير المجازر حيث سيتم تطوير المجازر الأكثر احتياجا لعملية التطوير والأكثر عددا في ذبح الرؤوس.