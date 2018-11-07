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حوادث

تموين المنيا يضبط 2971 قضية مخالفة خلال شهر أكتوبر

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:19 م
الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين
أيمن رياض
تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط وتحرير 2971 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين و التي نظمتها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة على مدار شهر أكتوبر.

أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 2390 قضية فى مجال متابعة المخابز البلدية منها 732 قضية نقص بالوزن و331 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و21 قضية توقف دون عذر و68 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات و 99 قضية تصرف وتجميع و1139 قضية أخرى متنوعة مابين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ نقص بالوزن ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن).

وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق تم تحرير 581 قضية مخالفة منها 135 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و24 صلاحية و81 بدون ترخيص و20 ذبح خارج السلخانة و38 مخالف لقانون 113 و16 مواد بترولية و4 غش تجارى و61 تجار تموينيين و202 قضية أخرى متنوعة. 

وتم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة . 

وأكد أن هذه الحملات التفتيشية تأتى في إطار تنفيذ تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لإحكام الرقابة على المصانع والمخابز ومتابعة المنشآت العامة للوقوف على سلامة المواد الآلية المستخدمة وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة 
وسلامة المواطنين.

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