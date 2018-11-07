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شاهد.. الطائرات البهلوانية تحلق في سماء معرض الصين الدولي للطيران

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:17 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات لتحليق ألعاب الطائرات البهلوانية في سماء معرض الصين الدولي للطيران والفضاء خلال افتتاحه.

وقدمت القوات الجوية في جيش التحرير الشعبي الصيني عروضا بهلوانية ضمن مراسم افتتاح فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء الذي انطلقت أمس الثلاثاء في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

وتستمر هذه الفعاليات حتى يوم السبت المقبل، ويشارك في المعرض كبرى شركات الطيران العالمية.

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