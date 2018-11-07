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حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم وبراءة آخر في الاتجار بالمخدرات

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:20 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
رامى المهدى
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد ٣ سنوات وغرامة ١٠ آلاف لعامل وبراءة سمكري لاتجاره فى الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسي و عصام يحيي يماني ووليد محمد صيره وامانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة .

أسندت النيابة الي المتهمين احمد ح سمكري و محمد ط عامل تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها .

وكشفت شهادة مصطفي محمود معاون مباحث منشأة ناصر بتلقية معلومة مفادها قيام المتهمين بالاتجار في الحشيش فتوجه لمكان تواجدهما فابصرهما يتبادلان قطع لجوهر الحشيش المخدر فضبطهما وبتفتيشهما عثر معهم علي قطع بنية لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وبمواجهتهما اقرأ أحرزهما لجوهر الحشيش بقصد الاتجار.
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