أسامة هيكل: التعاون الإعلامي أحد أهم روافد العلاقات المصرية الكويتية

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن التعاون الإعلامي، يعد أحد أهم روافد العلاقات المصرية الكويتية.



وأوضح هيكل – في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت على هامش مشاركته في أعمال الملتقى الأول للتعاون المصري الكويتي اليوم الأربعاء – أن مشاركته في الملتقى الأول للتعاون المصري الكويتي تأتي من خلال جناح مدينة الإنتاج الإعلامي في المعرض المصاحب للملتقى من أجل تسويق كافة أنشطة المدينة في الكويت.



وأضاف أن الجناح الخاص بمدينة الإنتاج الإعلامي في المعرض المقام على هامش ملتقى التعاون المصري الكويتي، يستهدف تعريف الحضور بأنشطة المدينة والتي لا تقتصر فقط على عدد من الاستوديوهات أو أماكن مفتوحة لتصوير المسلسلات والأعمال الفنية، لكنها تمتد إلى أكاديمية لعلوم الإعلام والهندسة تستطيع أن تستوعب عددا كبيرا من الطلبة العرب فضلا عن امتلاكها أفضل استديو صوت بمنطقة الشرق الأوسط.



وأشار هيكل إلى أن جناح مدينة الإنتاج الإعلامي في المعرض شهد إقبالا كبيرا من الحضور المشارك في الملتقى نظرا لأن المجتمع الكويتي بطبعه شغوفا بالثقافة المصرية، منوها بأن المعرض يعتبر فرصة جيدة لتسويق المنتج الثقافي المصري.



وفيما يتعلق بالتعاون الإعلامي بين مصر والكويت، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إنه التقى وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتي محمد الجبرى خلال إحدى زياراته إلى مصر؛ حيث تحدثا حول تعزيز العلاقات الإعلامية بين الجانبين، ومن المقرر أن يلتقى به غدا الخميس لمناقشة توطيد التعاون بين الطرفين.