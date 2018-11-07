إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببني مزار

أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، 14 حالة تعدى على الأرض الزراعية خلال حملة للازالات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الإرشاد الزراعي والإدارة الزراعية من اجل الحفاظ على رقعة الاراضى داخل زمام المركز.



قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة 9 حالات وحدة محلية على مساحة 835 م2 و3 حالات زراعة على مساحة 2 قيراط و6 سهم وحالتين إصلاح زراعي على مساحة 2 قيراط بقرية صندفا.



وأضاف أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تنظيم حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتكثيف حملات الازالات على الاراضى والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

