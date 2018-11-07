ضبط 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية على مستوى أقسام مديرية الأمن أحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.





وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية للواء علاء فاروق مدير المباحث تقضى بشن حملات مكبرة على المدن والمراكز لضبط حائزى الأسلحة بدون ترخيص فقامت حملة مكبرة قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى.



