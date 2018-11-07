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محافظات

ضبط 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:37 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية على مستوى أقسام مديرية الأمن أحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية للواء علاء فاروق مدير المباحث تقضى بشن حملات مكبرة على المدن والمراكز لضبط حائزى الأسلحة بدون ترخيص فقامت حملة مكبرة قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى. 

واسفرت عن ضبط كلا من "ش ع " 33 سنه و " م ب س " 30 عاما و " م أ ا " 19 سنه و " ج م أ " 52 سنه وضبط بحوزتهم 4 قطع سلاح نارى عبارة عن خرطوش وبنقيه آلية وكمية من الذخيرة و150 جرام هيروين وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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