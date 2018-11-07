ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة الهجرة بغطاء للرأس في مسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:40 م
صدى البلد
ظهرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مرتدية غطاءً للرأس أثناء زيارتها لمسجد الصحابة بشرم الشيخ، على هامش حضورها فعاليات منتدى شباب العالم، مصطحبة معها عددا من المصريين بالخارج.

ورافق مكرم أثناء الزيارة كل من اللواء خالد متولي، نائب محافظ جنوب سيناء، والأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أهمية زيارة المصريين بالخارج لمسجد الصحابة وكنيسة السمائيين، لما تحمله هذه المعالم الدينية من رسائل هامة للعالم أجمع، تأتي في مقدمتها أن مصر بلد السلام والتسامح، عطفا على ما يتسم به هذا البلد من أمن وأمان في جميع أنحائه.
loading...

ترشيحاتنا

باسم مرسى.. ملك التصريحات الباحثة عن الشهرة: أنا زى رونالدو

الزمالك يسابق الزمن لفك حصار الثلاثى الهارب فى الفيفا

ترامب يتغزل في نفسه بعد انتصار الجمهوريين: أنا رائع وساحر

الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق - شرم الشيخ .. صور

ضبط جامعي ابتز زميلته بـفيديوهات فاضحة لها للزواج منها بالمقطم

تحديات قوية تواجه أجيري قبل مواجهة تونس

بالأسماء والتفاصيل.. 5 لبنانيين بـ الكونجرس الأمريكى 2018

شاهد.. رقص وغناء لمؤيدي إلهان عمر عقب فوزها بمقعد في انتخابات الكونجرس

بشرى سارة في الترجى قبل مواجهة الأهلى بنهائى إفريقيا

مصرع طالبة بطب أسنان تحت عجلات القطار بالإسماعيلية..صور

محافظ الدقهلية في جولة بالمنصورة فجرا..صور

كسر بماسورة مياه يغرق الشوارع ويحاصر المترو في حلوان.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

نبيلة مكرم من مسجد الصحابة: يستحيل على أي متآمر أن يغزو النسيج المصري.. صور

نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية يفتتحان المزرعة السمكية ببحيرة المنزلة

فيديو

شاهد.. لحظة تفقد الرئيس السيسي طريق "النفق - شرم الشيخ"
أستاذ طب نفسي: الإجازة يومين في الأسبوع غير كافية لراحة الجسد.. فيديو
المهدي: الصحفيون والإعلاميون عليهم مراجعة الطبيب النفسي كل فترة.. فيديو
طريقة عمل النجرسكو بالسجق مع الشيف هالة فهمي
إياد نصار مغازلا زوجته: كبرتى بس لسه جميلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟