وزيرة الهجرة بغطاء للرأس في مسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو

ظهرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مرتدية غطاءً للرأس أثناء زيارتها لمسجد الصحابة بشرم الشيخ، على هامش حضورها فعاليات منتدى شباب العالم، مصطحبة معها عددا من المصريين بالخارج.





ورافق مكرم أثناء الزيارة كل من اللواء خالد متولي، نائب محافظ جنوب سيناء، والأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.



