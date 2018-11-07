المحكمة العسكرية: الإعدام لـ 8 متهمين والمؤبد لـ 32 آخرين من تنظيم ولاية سيناء

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية اليوم الأربعاء حكمها على 42 متهما من تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش، في القضية التى حملت رقم "325 / 2017" جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية.





وقضت المحكمة بإعدام 8 متهمين غيابيا والسجن المؤبد لـ 32 متهم، والسجن المشدد 15 سنة لمتهمين والحكم ببراءة أثنين آخرين، وذلك على خلفية إدانتهم بإستهداف كمائن وأفراد ومعدات القوات المسلحة، مما أسفر عن قتلهم لـ 14 من العسكريين وشروعهم في قتل 16 آخرين.



