رئيس الحركة الوطنية: توصيات منتدى الشباب تعكس نضج الدولة في عهد السيسي

أكد اللواء رؤوف علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت من خلال منتدي شباب العالم نموذج مشرف يحتذى به في الديمقراطية، والحوار والتفاعل وكيفية بناء العقول الشابة وخلق قنوات تفاعلية مباشرة بين السلطة والشباب وهذا الأمر له مردود إيجابي على بناء المجتمع واحتواء الطاقات الشابة ومنحها الفرصة كي تبدع وتنطلق، مشددًا علي أن رسائل الرئيس من خلال هذا المنتدي وصلت للعالم أجمع بأن مصر حاليًا تعيش حالة تناغم غير مسبوقة بين حاكمها ومحكوميها وأن حالة الاصطفاف الوطني والالتفاف الشعبي حول الرئيس تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.





وأوضح "رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية" فى بيان له، أن ما أسفر عن هذا المنتدي من توصيات يؤكد حالة النضج التي تعيش فيها الدولة المصرية حاليًا لأنه قدم أطروحات وأطرا تتعلق بملفات داخلية وخارجية تساعد في تنمية المجتمعات ورفع معدلات الوعي وتحفيزها على التقدم والإبداع منها إنشاء جائزة للمبدعين سواء في افريقيا والمنطقة العربية بإسم جائزة " زويل تلر" وكذلك التوصية بعقد منتدى اقتصادي أورومتوسطي وإنشاء صندوق تمويل عربى إفريقى لدعم ريادة الأعمال فى العالم العربى والأفريقى كل هذا بلا شك له انعكاساته على الأوضاع الاقتصادية وكيفية تناولها وطرح مقترحات ورؤى لكيفية حلها وبحثها بشكل علمي وموضوعي.



