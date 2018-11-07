الكونجرس الأمريكي تحت المجهر.. أكثر أنوثة بـ 2018.. ولأول مرة 3 عربيات بينهن مسلمتان بمجلس النواب.. نائبتان من السكان الأصليين إحداهما مثلية.. يسارية تعد أصغر عضوة.. وبريسلي أول امرأة سوداء بالكونجرس

شاريس ديفيدز وديب هالاند نائبتين من السكان الأصليين أحدهما مثلية

رشيدة طليب مسلمة فلسطينية ومعارضة بارزة لـ ترامب

إلهان عمر اللاجئة الصومالية وأول مسلمة محجبة

دونا شلالا أول لبنانية وثالث امرأة عربية بالكونجرس

ألكسندريا أوكازيو كورتيز.. نجمة اليسار الصاعدة

أيانا بريسلي: مفاجأة التغيير في بوسطن

هذه النائبة الديمقراطية عن بوسطن 44 عاما ستكون أول امرأة سوداء تمثل ماساتشوستس في الكونجرس.





وتمكنت بريسلي من هزم مايك كابوانو في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في دائرة انتخابية تعتبر بين الأشد يسارية في الولايات المتحدة، وتشمل القسم الأكبر من بوسطن وجامعة هارفرد.





واعتبرت بريسلي على غرار اوكازيو كورتيز، أن انتخابها يصب في إطار الحاجة الى تمثيل أفضل في حقبة حركة "مي تو" النسائية.





شاريس ديفيدز وديب هالاند أول نائبتين من السكان الأصليين

رشيدة طليب مسلمة فلسطينية ومعارضة بارزة لـ ترامب

إلهان عمر اللاجئة الصومالية وأول مسلمة محجبة

وتنافست إلهان على المقعد مع ستة منافسين آخرين لتحل محل النائب الحالي كيث إليسون الذي قرر الترشح عن ولاية مينيسوتا لمنصب النائب العام في الولاية بدلا من العودة إلى الكونجرس.





وواجهت هجمات عنصرية بسبب إسلامها، واتهمتها لورا لومر وهي صحفية من اليمين المتطرف بصلتها بـ "الإرهابيين المسلمين" وتمويلهم، واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا "بنشر آرائهم المتطرفة".



دونا شلالا أول لبنانية وثالث امرأة عربية بالكونجرس

أتاحت انتخابات منتصف الولاية الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة، تجديد مقاعد الكونجرس الأمريكي إلى حد كبير مع دخول نساء وتقدميين شباب وممثلين للأقليات.وتمكنت المرأة الأمريكية من تغيير مسار التصويت بانتخابات الكونجرس، لأن عام 2018 هو عام المرأة الأمريكية، وقد شاركت 524 امرأة في الانتخابات التمهيدية في مختلف البلدان، وتغلب 257 منهم على منافسيهم وخاضوا الانتخابات في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية، ويحمل عام 2018 للكونجرس غطاءً أكثر أنوثة يمكن المرأة من مناصب أكثر داخل الكونجرس.انتخبت ألكسندريا أوكازيو كورتيز البالغة من العمر 29 عاما والمتحدرة من أمريكا اللاتينية والتي دخلت بقوة الساحة السياسية الوطنية، عضوة في مجلس النواب لتصبح بذلك أصغر نائبة في الكونجرس ومع برنامج يساري بقوة، فازت هذه النادلة السابقة والمعلمة التي عملت في حملة برني ساندرز الانتخابية عام 2016 عن دائرتها الشعبية في نيويورك، الممتدة بين أحياء برونكس التي نشأت فيها وسط عائلة متواضعة، وكوينز.وحين فازت في الانتخابات التمهيدية نددت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفة إياه بأنه "عنصري ويكره النساء".انتخبت هاتان الديمقراطيتان في مجلس النواب على التوالي عن ولايتي كنساس ونيومكسيكو لتصبحا أول امرأتين من السكان الأصليين تدخلان الكونجرس.شاريس ديفيدز تهوى الفنون القتالية والبالغة من العمر 38 عاما، وهي مثلية جنسية فازت في معقل المحافظين أمام الجمهوري كيفن يودر نشأت مع أم عزباء كانت سابقا في الجيش وحائزة إجازة من معهد التدريب العام، وقد عملت لسنة في إدارة باراك أوباما السابقة.أما ديب هالاند (57 عاما)، فهي أيضا أم عزباء تتحدر من قبيلة لاجونا بويبلو وتمكنت من كسب معركة التوقف عن تناول الكحول.وقالت المرشحة خلال حملتها إنها امرأة وليست بيضاء، مضيفة: "يجب أن يصل مثل هذا النوع من الأشخاص إلى السلطة الحالية لإحراز تقدم في المسائل التي تهمهم".وكان عشرات النواب من السكان الأصليين انتخبوا سابقا في الكونجرس، لكنها المرة الأولى التي تفوز فيها امرأتان، وهذه السنة شهدت الانتخابات التشريعية رقما قياسيا من المرشحين من السكان الأصليين.فازت المسلمة الفلسطينية رشيدة طليب اليوم، الأربعاء، فى انتخابات الكونجرس الأمريكى، وأصبحت أول فلسطيني تصبح عضوة فى مجلس النواب.وأصبحت رشيدة طليب اليوم، أول امرأة فلسطينية مسلمة تفوز بمقعد مجلس النواب الأمريكي ضمن حزب الاشتراكى الديمقراطى الأمريكى، وهى مناهضة شديدة لليمين وباحثة عن مكانة للمسلمين في المجتمع والحكومة.وبرزت "طليب" لاحقًا كمعارضة شديدة لسياسات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وقبل سنتين أوقفت وطُردت من لقاء عام بعدما قاطعت كلمة للرئيس في مدينتها ديترويت وصرخت به "أطفالنا يستحقون أكثر" وطالبته بقراءة الدستور الأمريكي جيدًا.فازت المسلمة من أصل صومالي، إلهان عمر، بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية مينيسوتا، في الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي، لتكون بذلك أول محجبة تفوز بمقعد في الكونجرس وتنتمي للحزب الديمقراطي الأمريكي.وإلهان عمر من مواليد عام 1982 وهى مسلمة محجبة وتحمل الجنسية الأمريكية وهى لاجئة صومالية ولها 3 أبناء ومقيمة بولاية منيابولس الأمريكية وتجيد التحدث باللغة الإنجليزية والصومالية وهى الأصغر وسط أخواتها الـ 7.استطاعت ممثلة الديمقراطيين بولاية فلوريدا دونا شلالا، انتزاع مقعد النائبة ماريا سالازار، بعد حصدها 51.7% من الأصوات في الولاية.وولدت شلالا التي تبلغ من العمر 77 عاما في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو لأبوين مهاجرين من لبنان، وعملت في مناصب مرموقة طوال مشوارها وبترشيح من الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، أصبحت شلالا وزيرة للصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة عام 1993، واستمرت في هذا المنصب حتى 2001، حيث عرف عنها دفاعها المستميت عن حقوق الأمهات والأطفال المعوزين.وعملت شلالا بعدها رئيسة لجامعة ميامي حتى عام 2015، فلعبت دورًا مهمًا في الجامعة وادخلت عليها مفاهيم وتطويرات حسنت من أدائها، قبل أن تدير مؤسسة كلينتون لمدة عامين.