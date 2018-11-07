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برلمان

رئيس الضرائب العقارية: تحصيل 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:36 م
رئيس الضرائب العقارية:
رئيس الضرائب العقارية: تحصيل 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول
ماجدة بدوي
أكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، سامية حسين مضاعفة الحصيلة المستهدفة خلال العام المالي الجاري 2018/2019 ، بالمقارنة بالعام الماضى.

وقالت خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن الحصيلة المستهدفة هذا العام كانت 5.8 مليار جنيه، لكن ما تم تحصيله فى الربع الأول من العام المالي الحالي الحالى نحو 1.9 مليار جنيه.

من جانبه، شدد وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، النائب مصطفى سالم، على ضرورة الإعلان عن أرقام دقيقة رافضا الحديث عن مبالغ تقديرية.

وقال: "إن أهم بنود الاجتماع هو الحصيلة الفعلية خلال الربع الأول من العام المالي ومقارنتها بالمستهدف".

فيما طالبت النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بإرسال خطاب رسمي للجنة بالمستهدف وما تم إنجازه بالفعل.

وقالت أليكسان "إن معظم مقرات مأموريات الضرائب العقارية وضرائب الدخل مُستأجرة من وزارة الأوقاف"، منتقدة وزارة المالية التي ترفض تطوير المقرات لأنها ترفض التطوير فى غير أملاكها، ما نتج عنه وجود بيئة سيئة للعاملين فى هذه المصالح مؤكدة أن مقرات المصلحة بالمحافظات غير آدمية.
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