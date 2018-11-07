ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الوفرة العشوائية معرض جديد لريهام عفيفي.. 17 نوفمبر

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:38 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
ينظم جاليري نوت بالزمالك، في السابعة مساء السبت الموافق 17 نوفمبر الجاري، معرضا فنيا للفنانة ريهام عفيفي، بعنوان "الوفرة العشوائية"، والذي يعرض لوحات بالألوان المائية، ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

تقول الفنانة ريهام عفيفي: "لقد وهب الله ارضنا الكوثر.. أرضًا وثقافةً وتاريخ.. فنجد لدينا وفرة غزيرة من كل شيء.. النيل العظيم الخالد الذي يفيض على هذه الأرض قرونًا.. مانحًا الحياة والحب.. ثروة من البشر بنبوغهم وعنفوانهم، بساطتهم وتعقيداتهم.. هبات فياضة من الأرض والموارد.. شوارع تعج بالحياة.. مكتظة بالسيارات .. فإذا انجرفت عيني الى الأفق ارى أسطح المنازل المكدسة، المآذن، أبراج الحمام.. مساحات شاسعة من الأبنية المتلاحمة تمتد عشوائيًا ، على مرمى البصر .. زخم غزير من الوفرة الكثيرة.. التي قد تبدو حينًا محبطة.. او قد لا تسر العين".

وتضيف ريهام عفيفي: "في حين أن كلمة الكوثر لغويًا تعني الوفرة او الفائض الكثير .. فإن المعنى الأساسي للكوثر يكمن في أن تكون سعيدًا بما لديك، فلا تتمكن الأحداث او الظروف أن تغير من تلك السعادة ... واعتقد ان هذا هو جوهر تكويننا .. طبيعتنا الفطرية هي السلام والسعادة.. فالكوثر يأتي من داخلنا .. حتى عندما يكون لدينا أقل مما نرغب، وبالرغم من قيمة تلك الهبة العظيمة فإن طبيعتنا العشوائية الجامحة صنعت ما أحب أن اسميه الوفرة العشوائية".

وكانت الفنانة ريهام عفيفي أقامت معرضا في ديسمبر 2016 تحت عنوان "حكايات في بلاد الأساطير"، كما ألفت كتابا فنيا يمزج ما بين أدب الرحلات والفن التشكيلي.
الوفرة العشوائية معرض جديد لريهام عفيفي.. 17 نوفمبر
الوفرة العشوائية معرض جديد لريهام عفيفي.. 17 نوفمبر
الوفرة العشوائية معرض جديد لريهام عفيفي.. 17 نوفمبر
الوفرة العشوائية معرض جديد لريهام عفيفي.. 17 نوفمبر
loading...

ترشيحاتنا

حظر إعلامى فى الترجى قبل مواجهة الأهلى بنهائى أفريقيا

رشا الخطيب تعلن عن طلاقها من رجل أعمال سعودى

خالد بيومي: اشجع الأهلي من أجل بلدي

أستاذ طب نفسي: الإجازة يومين في الأسبوع غير كافية لراحة الجسد.. فيديو

باسم مرسى.. ملك التصريحات الباحثة عن الشهرة: أنا زى رونالدو

سيناريوهات الديمقراطيين لتغيير سياسة أمريكا الخارجية بعد انتخابات الكونجرس

رئيس لجنة المسابقات يفتح النار على الكاف بسبب مؤجلات الأهلي

تحديات قوية تواجه أجيري قبل مواجهة تونس

مصرع طالبة بطب أسنان تحت عجلات القطار بالإسماعيلية..صور

سقوط طفلة من الدور السادس بالسيدة زينب

بالأسماء والتفاصيل.. 5 لبنانيين بـ الكونجرس الأمريكى 2018

الأرصاد تكشف موعد سقوط أمطار غزيرة على القاهرة والسواحل الشمالية..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

فيديو

طارق الخولي: الشعوب هي من تصيغ الإرادة السياسية.. فيديو
المذيعة الكفيفة المكرمة من الرئيس: يارب أكون قد المسئولية.. فيديو
فيديوجراف.. قصة تمثال محمد صلاح المثير للجدل على السوشيال ميديا
فيديوجراف| سدود تركيا ومخطط تعطيش العراق
شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مركزي نقل الدم بالعباسية والعجوزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟