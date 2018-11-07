الوفرة العشوائية معرض جديد لريهام عفيفي.. 17 نوفمبر

ينظم جاليري نوت بالزمالك، في السابعة مساء السبت الموافق 17 نوفمبر الجاري، معرضا فنيا للفنانة ريهام عفيفي، بعنوان "الوفرة العشوائية"، والذي يعرض لوحات بالألوان المائية، ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.



تقول الفنانة ريهام عفيفي: "لقد وهب الله ارضنا الكوثر.. أرضًا وثقافةً وتاريخ.. فنجد لدينا وفرة غزيرة من كل شيء.. النيل العظيم الخالد الذي يفيض على هذه الأرض قرونًا.. مانحًا الحياة والحب.. ثروة من البشر بنبوغهم وعنفوانهم، بساطتهم وتعقيداتهم.. هبات فياضة من الأرض والموارد.. شوارع تعج بالحياة.. مكتظة بالسيارات .. فإذا انجرفت عيني الى الأفق ارى أسطح المنازل المكدسة، المآذن، أبراج الحمام.. مساحات شاسعة من الأبنية المتلاحمة تمتد عشوائيًا ، على مرمى البصر .. زخم غزير من الوفرة الكثيرة.. التي قد تبدو حينًا محبطة.. او قد لا تسر العين".



وتضيف ريهام عفيفي: "في حين أن كلمة الكوثر لغويًا تعني الوفرة او الفائض الكثير .. فإن المعنى الأساسي للكوثر يكمن في أن تكون سعيدًا بما لديك، فلا تتمكن الأحداث او الظروف أن تغير من تلك السعادة ... واعتقد ان هذا هو جوهر تكويننا .. طبيعتنا الفطرية هي السلام والسعادة.. فالكوثر يأتي من داخلنا .. حتى عندما يكون لدينا أقل مما نرغب، وبالرغم من قيمة تلك الهبة العظيمة فإن طبيعتنا العشوائية الجامحة صنعت ما أحب أن اسميه الوفرة العشوائية".



وكانت الفنانة ريهام عفيفي أقامت معرضا في ديسمبر 2016 تحت عنوان "حكايات في بلاد الأساطير"، كما ألفت كتابا فنيا يمزج ما بين أدب الرحلات والفن التشكيلي.

