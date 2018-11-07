الماريجوانا وحقوق المثليين.. أبرز مطالب الأمريكيين بعد انتخابات الكونجرس

بعد حصول المعسكر الديمقراطي المناهض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أغلبية مقاعد مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها الولايات المتحدة، مساء أمس، ورغم استمرار الجمهوريين في السيطرة على مجلس الشيوخ، لا تزال مطالب الناخبين الذين يصل عددهم أكثر من 34 مليون شخص، تتمحور حول بعض الإصلاحات السياسية في قضايا تسببت في انقسام المجتمع.





وضمن ترامب والجمهوريون في تلك الانتخابات السيطرة على مجلس الشيوخ بنسبة 51%، فيما اكتفى الحزب الديمقراطي بنسبة 43% من أعضاء مجلس الشيوخ، بواقع 52 مقعدا للحزب الجمهوري مقابل 44 مقعدا للديمقراطي، في حين سيطر المعسكر الأزرق على نسبة 50.3% من أعضاء مجلس النواب، بعد فوز 219 نائبا تابعا لهم، مقابل فوز 193 نائبا جمهوريا بنسبة 44.4% من أصل 435 مقعدا.





وفي التقرير التالي يستعرض لكم "صدى البلد" أبرز المقترحات والمبادرات التي طلب من المواطنين الأمريكيين التصويت عليها خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس:





الإجهاض:





تعتبر قضية الإجهاض من القضايا الشائكة التي تثير انقسامات حادة داخل المجتمع الأمريكي، وبالتحديد في ثلاث ولايات هم ألاباما وفيريجنيا الغربية وولاية أوريجون، إذ أن سكان تلك الولايات ينتظرون أن يتخذ حكامها ونائبيها في الكونجرس إجراءات حول تلك القضية.





وفي ولاية ألاباما وافق الناخبون على تعديل دستوري للمادة الثانية من دستور الولاية، مطالبين بحماية دستورية حقوق النساء اللاتي يرغبن في الإجهاض، بينما طالب سكان فيرجينا الغربية بتخصيص الحكومة جزءًا من ميزانية الولاية لدعم وتمويل عمليات الإجهاض.





أما في أوريجون، فقد رفض سكان الولاية الأمريكية القانون رقم 106، الذي يحظر برامج الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام لتغطية تكاليف عمليات الإجهاض.





الماريجوانا:





وافق الناخبون بولاية ميتشجان الأمريكية، على مقترح يجعل من تعاطي الماريجوانا الترفيهية أمرا مشروعا بالولاية، بينما رفض سكان ولاية نورث داكوتا تصويتا مماثلا، بأغلبية 60%.





المقترح الخاص يسمح لأي شخص فوق سن 21 عاما بالاستخدام الترفيهي للماريجوانا، كما يسمح للأشخاص بحمل كمية تصل إلى 2.5 أوقية "70.8 جراما" بدون التعرض للقبض عليهم بتهمة حيازة الماريجوانا، وبالتالي انضمت الولاية إلى 9 ولايات أخرى والعاصمة واشنطن في تشريع الاستخدام الترفيهي للماريجوانا.





حقوق المثليين والمتحولين جنسيا:





تعتبر ولاية ماساتشوستس أول ولاية أمريكية تجري تصويتًا لحماية حقوق المثليين والمتحولين جنسيًا في تاريخ البلاد، وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" فإن ناخبي الولاية رفضوا استفتاءً لإلغاء قانون عام 2016 يمنع التمييز على أساس الهوية الجنسية في الأماكن العام بما في ذلك الحمامات وغرف خلع الملابس.





الحد الأدنى للأجور :



