الديوانى: استغلال الخدمات التسويقية بـ فيسبوك يدعم الشركات الصغيرة

قال الدكتور شريف الديوانى ، مستشار مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال الاسكندرية ، إن مواقع التواصل الاجتماعى لديها جانب اقتصادى مهم يساهم فى ترويج المنتجات و تسويقها حول العالم لم يستغل فى مصر قط.



وأضاف الديوانى لـ"صدى البلد" ، أن دول العالم المختلفة لديها تجارب ناجحة فى استخدام وسائل التواصل الاجتماع و خاصة "فيس بوك"لتوسع فى حجم تجارتها خاصة فى قطاع الشركات الصغيرة و المنشآت الفردية حيث يتم استخدام الخدمات التسويقية المتاحة و التى تحظى بانتشار واسع عالميا.



وأشار الى أن الخدمات التسويقية فى "فيس بوك"تساعد صاحب المشروع فى استهداف العميل المناسب لمنتجاته سواء كانت صناعية او خدمية وبالتالى تشجعه على الاستمرار فى مشروعه و التوسع فيه.



حول دور الدولة فى تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مواقع التواصل الاجتماعى ، أكد الديوانى: أن الدولة دورها تنطيمى من خلال وضع تشريعيات تنظم عمل السوق ورقابى لحماية المنافسة الحرة وذلك لإزالة اى تعقيدات او عقبات مباشرة عند تاسيس المشروع او غير مباشرة ببدء النشاط وذلك لدعم هذا القطاع الاقتصادى غير مستغل بشكل جيد حتى الان من مصر.