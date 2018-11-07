برامج لاكتشاف الموهوبين في مدارس سيناء

أكدت المهندسة ليلى مرتجي وكيل وزارة التعليم بشمال سيناء، على أهمية دعم الموهوبين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ورعاية الموهوبين والدفع بهم، باعتبارهم نواة حقيقية للنهوض بالوطن.



وقالت إن مديرية التعليم وضعت برامج حقيقية لاكتشاف المواهب بمدارس القرى والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لتشجيع المواهب وخلق منافسة بينهم وإقامة معرض لأعمالهم.



وتابعت: "إن هناك دعما واضحا من قيادات التعليم بالمحافظة للموهوبين في شتى المجالات وهناك لقاءات مستمرة معهم لخلق جيل من المبدعين فى شتى التخصصات.