معهد البحوث: دول إفريقيا تمكنت من تحقيق مراكز متقدمة في ريادة الأعمال

قالت الدكتورة هويدا عبد العظيم رئيس قسم السياسة والاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، ان هناك دول في افريقيا تمكنت من تحقيق مراكز متقدمة في مجال ريادة الاعمال .



واضافت هويدا عبد العظيم ، خلال كلمتها بمؤتمر ريادة الاعمال في مصر قائلة : "من نجاحات فردية محلية الي مركز جذب في القارة الافريقية، ان مورشيوس احتلت المرتبة 45 من اصل 137 في تقرير التنافسية العالمي 2018، واحتلت روندا المرتبة 58 وجنوب افريقيا احتلت المرتبة 61 وهي الدولة الأولي في الجانب الصناعي و الزراعي والتكنولوجي ،بينما اختلت مصر المرتبة 100 في مجال ريادة الاعمال" .



واكدت ان افريقيا بها موارد طبيعية وبشرية هائلة، يجب الاستفادة منها فعلي المستوي الاجتماعي مصر تفاعلت بقوة في افريقيا ويظهر ذلك في الاتفاقية التي وقعتها مصر مع 43 دولة افريقيا لإنشاء المنطقة الاقتصادية الافريقية.



واشار الي ان هناك تحديدات التي تواجه الدول الافريقيا كنقص التمويل وغياب البنية التحتية من مرافق ومناطق لوجيستية .