ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

معهد البحوث: دول إفريقيا تمكنت من تحقيق مراكز متقدمة في ريادة الأعمال

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:37 م
معهد البحوث والدراسات
معهد البحوث والدراسات الأفريقية
اية الجارحى
قالت الدكتورة هويدا عبد العظيم رئيس قسم السياسة والاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، ان هناك دول في افريقيا تمكنت من تحقيق مراكز متقدمة في مجال ريادة الاعمال .

واضافت هويدا عبد العظيم ، خلال كلمتها بمؤتمر ريادة الاعمال في مصر قائلة : "من نجاحات فردية محلية الي مركز جذب في القارة الافريقية، ان مورشيوس احتلت المرتبة 45 من اصل 137 في تقرير التنافسية العالمي 2018، واحتلت روندا المرتبة 58 وجنوب افريقيا احتلت المرتبة 61 وهي الدولة الأولي في الجانب الصناعي و الزراعي والتكنولوجي ،بينما اختلت مصر المرتبة 100 في مجال ريادة الاعمال" .

واكدت ان افريقيا بها موارد طبيعية وبشرية هائلة، يجب الاستفادة منها فعلي المستوي الاجتماعي مصر تفاعلت بقوة في افريقيا ويظهر ذلك في الاتفاقية التي وقعتها مصر مع 43 دولة افريقيا لإنشاء المنطقة الاقتصادية الافريقية.

واشار الي ان هناك تحديدات التي تواجه الدول الافريقيا كنقص التمويل وغياب البنية التحتية من مرافق ومناطق لوجيستية .
loading...

ترشيحاتنا

5 فتيات مصريات تألقن في منتدى شباب العالم .. تعرف عليهم

كسر بماسورة مياه يغرق الشوارع ويحاصر المترو في حلوان.. صور

تفاصيل الكشف عن سر اللغز الأكبر.. بناء الأهرامات.. فيديو

ضبط جامعي ابتز زميلته بـفيديوهات فاضحة لها للزواج منها بالمقطم

9 قنوات مفتوحة تنقل لقاء الأهلى والترجى فى نهائى أفريقيا..تعرف عليها

ترتيب مجموعة ليفربول..موقف صعب لرفقاء محمد صلاح

شاهد.. رقص وغناء لمؤيدي إلهان عمر عقب فوزها بمقعد في انتخابات الكونجرس

طريقة عمل النجرسكو بالسجق مع الشيف هالة فهمي

الداخلية تكشف سبب انفجار محلين تجاريين بالمحلة

حظر إعلامى فى الترجى قبل مواجهة الأهلى بنهائى أفريقيا

بالأسماء والتفاصيل.. 5 لبنانيين بـ الكونجرس الأمريكى 2018

ترامب يتغزل في نفسه بعد انتصار الجمهوريين: أنا رائع وساحر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

نبيلة مكرم من مسجد الصحابة: يستحيل على أي متآمر أن يغزو النسيج المصري.. صور

نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية يفتتحان المزرعة السمكية ببحيرة المنزلة

فيديو

شاهد.. لحظة تفقد الرئيس السيسي طريق "النفق - شرم الشيخ"
أستاذ طب نفسي: الإجازة يومين في الأسبوع غير كافية لراحة الجسد.. فيديو
المهدي: الصحفيون والإعلاميون عليهم مراجعة الطبيب النفسي كل فترة.. فيديو
طريقة عمل النجرسكو بالسجق مع الشيف هالة فهمي
إياد نصار مغازلا زوجته: كبرتى بس لسه جميلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟