43655 مواطنا ترددوا على مبادرة 100 مليون صحة خلال يوم بالإسكندرية

كشفت محافظة الإسكندرية أن ٤٣٦٥٥ مواطن ترددوا خلال يوم واحد على مراكز الفحص ونقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، وذلك على مستوى المحافظة.



وبحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، الأربعاء، فقد بلغ عدد المترددين في المنتزة ٩٦٧٥ مواطنا، وعدد المترددين في شرق ١١١٢٦ مواطنا، وعدد المترددين في وسط ٥١٩٥ مواطنا، وعدد المترددين في الجمرك ٢٨٨٢ مواطنا، وعدد المترددين في غرب ٥٦٥٣ مواطنا، وعدد المترددين في العجمي ٤٤١٠ مواطنين، وعدد المترددين في العامرية ٣٤٨٣ مواطنا، وعدد المترددين في مركز ومدينة برج العرب ١٢٣١ مواطنا.



وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، عن إطلاق مهرجان رياضي للجري والمشي والدرجات لجميع أبناء الإسكندرية تحت شعار "إجري لصحتك" وذلك يوم الجمعة القادم في تمام الساعة السابعة صباحا، ينطلق من موقف سبورتنج أمام فندق نوبل وحتي مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة".



الجدير بالذكر أن العمل بالمبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة " مستمر يوميا طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات الرسمية.



يشارك بالمبادرة ٤٠٠ نقطة ثابتة و ١٨ وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض.