مستشار المفتى يوضح كيفية التخلص من المصاحف الممزقة

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن المصحف كلام الله عز وجل، وكلام الله من الشرائع والحرمات لقوله تعالى {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ}.
وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «ما كيفية التخلص من المصاحف الممزقة»، أن المصحف هو من أعظم الشعائر والحرمات لقوله تعالى {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}.
وأشار إلى أن المصحف الممزق نرسله لأهل الاختصاص يصلحوه، ومن الممكن أن نضعه فى فرامة الورق ولكن من لم يتح له هذا فيحرقه الأهم أن لا يترك أثرا لهذا المصحف.
وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «ما كيفية التخلص من المصاحف الممزقة»، أن المصحف هو من أعظم الشعائر والحرمات لقوله تعالى {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}.
وأشار إلى أن المصحف الممزق نرسله لأهل الاختصاص يصلحوه، ومن الممكن أن نضعه فى فرامة الورق ولكن من لم يتح له هذا فيحرقه الأهم أن لا يترك أثرا لهذا المصحف.