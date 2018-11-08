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ديني

مستشار المفتى يوضح كيفية التخلص من المصاحف الممزقة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:09 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن المصحف كلام الله عز وجل، وكلام الله من الشرائع والحرمات لقوله تعالى {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ}.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «ما كيفية التخلص من المصاحف الممزقة»، أن المصحف هو من أعظم الشعائر والحرمات لقوله تعالى {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}.

وأشار إلى أن المصحف الممزق نرسله لأهل الاختصاص يصلحوه، ومن الممكن أن نضعه فى فرامة الورق ولكن من لم يتح له هذا فيحرقه الأهم أن لا يترك أثرا لهذا المصحف.
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