مستشار المفتى يوضح كيفية التخلص من المصاحف الممزقة

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن المصحف كلام الله عز وجل، وكلام الله من الشرائع والحرمات لقوله تعالى {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ}.



وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «ما كيفية التخلص من المصاحف الممزقة»، أن المصحف هو من أعظم الشعائر والحرمات لقوله تعالى {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}.



وأشار إلى أن المصحف الممزق نرسله لأهل الاختصاص يصلحوه، ومن الممكن أن نضعه فى فرامة الورق ولكن من لم يتح له هذا فيحرقه الأهم أن لا يترك أثرا لهذا المصحف.