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رياضة

معسكر مغلق لمصر المقاصة استعدادا لمواجهة الاتحاد بالدوري

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:39 م
عمرو الحلوانى
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا بملعب المقاولون العرب فى إطار لقاءات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن لمواجهة الاتحاد من أجل السير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة بعد الفوز الأخير على بتروجت فى الجولة الأخيرة.

وحذر طلعت يوسف مدرب المقاصة اللاعبين من صعوبة اللقاء، خاصة أن الاتحاد خسر آخر مبارياته بالدوري أمام بيراميدز، وهو ما يجعله يدخل مباراة الخميس وهدفه تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه بالدوري.

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